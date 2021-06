Mercado: Mourinho elige a su Special One para Roma

José Mourinho arrancará mañana una nueva aventura en la Serie A, donde buscará redimirse con Roma tras sus últimos pasos en falso en la Premier League. El portugués regresa a Italia 11 años después de haber conquistado todo con ese Inter que aplastaba rivales a base de furia y orden defensivo. Desde Inglaterra y la península transalpina, concuerdan en cuanto a su primer deseo para La Loba.

El luso buscaría delanteros para un proyecto que solo cuenta ahora mismo con Edin Dzeko cómo gran referente en ataque. Si bien Mou tendría en sus planes al bosnio, este tendría en la cabeza abandonar el Olímpico de Roma tras 6 temporadas, 260 partidos y 119 goles. A sus 35 años, el balcánico quiere dar el último salto en su carrera, por lo que The Special One analiza opciones y tiene en carpeta un fichaje que ahora mismo, parece imposible.

“Según los informes, José Mourinho quiere llevar a la estrella del Manchester United Edinson Cavani a la Roma este verano, con un acuerdo supuestamente vigente. Cavani impresionó en su temporada de debut en el United y extendió su estadía en Old Trafford un año más”, afirma Daily Star sobre el pedido del portugués a la dirigencia de los capitalinos.

Sin ofertas por el 9 de La Loba

A pesar de haber dejado en claro que no quiere continuar más en el proyecto y que su deseo pasa por seguir al máximo nivel (Champions League), nadie ha preguntado hasta ahora por un Edin Dzeko que ofreció sus servicios a Inter y Juventus sin suerte. En Lombardía no pueden ni quieren igualar los casi 9 millones de euros que cobra el punta por temporada.

“Si Dzeko se va, llega Cavani. El problema no es delantero de Roma, que quiere irse, sino que no hay ningún equipo que quiera llevarse al bosnio”, asegura Damiano Coccia en Calciomercato sobre el Special One que quiere Mourinho para Roma. ¿Se le dará?

