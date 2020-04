Setién, DT del Barcelona: "He soñado con pasearme entre las vacas con la Champions"

La mayoría de las personas del mundo debieron reinventarse con esto del coronavirus. La pandemia obligó a sacar el lado más creativo del ser humano para poder seguir trabajando, produciendo y viviendo una vida relativamente normal hasta que todo se calme. Veamos el caso de los técnicos de fútbol, que mientras sus jugadores se entrenan en sus hogares intentando mantener su forma física para que no les sea mucho el impacto a la hora de volver a jugar, buscan la manera de continuar planificando el futuro del equipo, fijando objetivos por cumplir y pensando en nuevas estrategias para ganar.

A su vez, con tanto tiempo libre, muchos se toman el tiempo de hablar con la prensa, como fue el caso de Quique Setién, DT del Barcelona. En diálogo con TV3, medio español, dejó en claro que se toma todo este proceso con mucha calma, y contó cuál es su gran ambición, la cual ya le comunicó al plantel: "Se lo digo a los jugadores. Que yo tengo prisa, que no tengo tiempo que perder y que me gustaría ganar la Champions y LaLiga. Si pueden ser las dos, mejor. Claro que he soñado con pasearme por Liencres con las vacas con la Champions y enseñársela", señaló mencionando a su pueblo natal.

Su contrato es hasta 2021, por lo que está perdiendo la chance de vivir varios meses sentado en el banco del conjunto culé. De igual manera, el mismo es ampliable hasta 2022, y tiene fe de que así sera: "Tengo firmado un año y media fijo, otro condicionado y espero cumplirlo y renovar", dijo. Pero claro, todavía nadie sabe cuándo se volverá a poder jugar al balón de manera oficial, si es que LaLiga retomará su actividad en esta temporada o se dará por terminada con las posiciones actuales (lo que generaría mucha polémica), sucediendo lo mismo con la Champions League.

Sobre este tema, no dudó: "Lo que a mí me gustaría es jugar y quedar campeón jugando; eso es obvio. Pero la situación está como está. No sé si eso valdría, pero me es indiferente. No me voy a sentir campeón si tengo dos puntos más. Pero todo esto del fútbol es anecdótico. Esta es una situación difícil y lo que a mí me preocupa es que esto se solucione cuanto antes. Que podamos salir y abrazarnos con la gente mayor. Lo demás es superfluo y no le doy demasiada importancia. Si hay que terminar, pues se termina. Y si jugamos, fenomenal".

Como mencionaba el entrenador, el equipo de Messi está dos puntos por encima del Real Madrid, pero todavía con 11 partidos por jugar, por lo que todo puede pasar si el certamen local se sigue disputando. Por el lado de la Champions, fueron cuatro las llaves de octavos de final que lograron terminarse, todas sin público en los estadios. De la otra mitad solo se jugaron los partidos de ida, entrando en ese paquete el Barca, que consiguió un gran 1-1 en cancha del Nápoles. Por su parte, el Real Madrid se complicó siendo derrotado 1-2 de local y debería viajar a Inglaterra para buscar revertirle la serie al Manchester City. Veremos qué sucede...

