Setién dio detalles de cómo quedó Messi tras la patada de Koulibaly

El primer tiempo de Lionel Messi contra Napoli, sin dudas, ha sido el mejor que tuvo en la reanudación de la temporada 2019/20.

El Diez y capitán del Barcelona se mostró muy activo, marcó un golazo para el 2-0 del dueño de casa y forzó el penal que luego Luis Suárez lo cambiaría por el 3-0.

Sin embargo, la infracción de Kalidou Koulibaly lo pudo haber sacado del partido, aunque él siguió jugando.

En conferencia de prensa, después de clasificar a los cuartos de final de la Champions League, Quique Setién respondió sobre cómo está Messi tras la fuerte infracción.

"He visto bien a Messi. Tiene un golpe fuerte. Entiendo que no debe tener ningún problema. Lo analizaremos, pero no habrá problema", respondió el entrenador.

Ojalá que, con una semana de recuperación, el Diez pueda ponerse al cien por ciento desde lo físico para enfrentar al Bayern Múnich en Lisboa.

