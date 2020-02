Instalado en la Serie A desde hace varios meses, Cristiano Ronaldo demostró el motivo por el cual es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Con 35 años de edad, el crack de Portugal se mantiene vigente a base de goles, esfuerzo y mucho compromiso. Así como el Real Madrid lo disfrutó durante un gran puñado de años, ahora la Juventus tiene el privilegio de albergar en las filas de su primer equipo al mítico goleador.

�� Ivan Rakitić confesó que le gustaría jugar con Cristiano Ronaldo, "uno de los mejores jugadores de la historia" pic.twitter.com/GSkiW9H4dL — Bolavip (@bolavipcom) February 14, 2020

En diálogo con Bleacher Report, Ivan Rakitić, entre otras cosas, fue consultado por el presente de CR7. Admitiendo y dejando en claro que le gustaría jugar "con uno de los mejores jugadores de la historia", el hombre del Barcelona afirmó: "Uno disfruta viendo como juega y ahora se puede comprobar lo que está haciendo en la Juventus. Para mí es uno de los mejores futbolistas de la historia".

Cambiando de vereda y trasladándose al presente y estilo de juego de su colega Lionel Messi, el mediocampista croata sintetizó: "Es increíble, es como si practicara otro deporte".

Llenando de elogios al argentino y poniéndolo un escaló por encima del resto de futbolistas que enfrentó a lo largo de su carrera, Ivan cerró: "Para mí, Leo es el mejor futbolista de todos los tiempos. Leo es el mejor jugador con el que he jugado y contra el que me he enfrentado".

