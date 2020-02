Una nueva goleada del PSG, que le permitió tomar 13 puntos de ventaja sobre Olympique de Marsella en la cima de la Ligue 1, podría indicar que todo es color de rosas en el equipo de los jeques.

Sin embargo, a una planilla plagada de estrellas no se la conforma tan fácilmente y este sábado tuvo lugar un berrinche inexplicable de Kylian Mbappé.

�� El cabreo de Mbappé con Tuchel ��



���� Al francés no le gustó nada ser sustituido



❌ ¿Problemas en el paraíso?



pic.twitter.com/Cj8sEbrEXo — Post United (@postutd) February 1, 2020

El delantero francés, considerado por unanimidad como uno de los mejores de la actualidad, no se tomó bien que Thomas Tuchel lo sustituyera en el duelo ante el Montpellier.

Lo curioso es que cuando el entrenador tomó esa decisión, para dar ingreso a Mauro Icardi, PSG ya ganaba el partido 5-0.

El enojo de Mbappé fue evidente y Tuchel se quedó con la sangre en el ojo, hasta que pudo desahogarse en rueda de prensa: "Si crees que me falta autoridad... Soy el entrenador. Alguien tiene que decidir quién sale y quién entra y ese soy yo. Kylian es muy inteligente, sabe lo que está haciendo. No le gusta salir. A ningún jugador le gusta", explicó.

�� Thomas Tuchel aleccionó a Mbappé tras el enfado de éste al ser sustituido en el partido ante el Montpellier

�� "Si crees que me falta autoridad...soy el entrenador" pic.twitter.com/NGVKl5ehqk — Diario AS (@diarioas) February 1, 2020

Y concluyó: "Estas no son buenas imágenes, pero no somos el único club que tiene ese tipo de reacción. Lo vi en Dortmund, lo vi antes en el Liverpool y el Manchester City. Veo muchos partidos y estas situaciones se dan a menudo. No es bueno, porque abre discusiones".

Lee También