UEFA analiza jugar en sede única la vuelta de los octavos de Champions

Mientras las ligas de Europa están a las puertas de reanudarse, aunque la Bundesliga de Alemania y la Primeira Liga de Portugal ya comenzaron hace unas semanas, UEFA todavía no tiene cien por ciento claro cómo se completará la temporada 2019/20. Su presidente, Aleksander Ceferin, manifestó en varias oportunidades que la misma debía terminarse para finales de agosto, aunque hoy realmente es una carrera contrareloj.

Lo que sí está claro es las competiciones europeas, Champions League y Europa League, se jugarán recién cuando los campeonatos locales finalicen. Aunque haya ligas como la Ligue 1 de Francia que directamente fue suspendida y ni está en carpeta que se pueda reanudar en las próximas semanas. Desde Europa informan una de las fórmulas que maneja el ente madre del fútbol europeo para jugar los partidos que restan de octavos de final.

Según informó As, UEFA informó a los ocho clubes que todavía tienen pendiente la vuelta de los octavos de final que estudia la posibilidad de jugar esos partidos en una sede única. Recordemos que se deben completar Manchester City vs. Real Madrid, Barcelona vs. Napoli, Juventus vs. Lyon y Bayern Múnich vs. Chelsea. Auténticos partidazos todos.

Ya de antemano sabiendo que ninguno de los partidos serán con público, la importante de la localía pierde cierto valor al no contar con los fanáticos los clubes. Por eso, las autoridades sondearon cuáles son los anímos de los dirigentes con dicha posibilildad. Real Madrid, que hoy tiene el Santiago Bernabéu en refacciones, mostró su predisposición, pero desde Barcelona han dejado en claro que prefieren jugar en el Camp Nou.

Con miras al 8 de agosto

La prensa española informa que UEFA contempla que el fin de semana del 8 de agosto se jueguen los octavos de final que faltan por disputarse: dos el sábado y dos el domingo. Esto está disposición a que la Premier League, la Liga Española, la Bundesliga y la Serie A terminen en tiempo y forma, ya que cualquier alteración al calendario local repercutirá directamente al internacional.

