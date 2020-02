�� Neymar no se guardó nada y le apuntó al PSG por no dejarlo jugar en los últimos partidos. Pese a estar lesionado, el crack de Brasil manifestó que se sentía bien y estaba en condiciones de saltar al campo de juego �� ¿Tiene razón Ney o el club hizo bien en cuidarlo?

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Feb 19, 2020 at 4:22am PST