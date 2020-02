No caerá nada bien en Chelsea. Marcin Bułka acaba de dejar las divisiones inferiores del conjunto inglés para vivir una nueva experiencia en Francia.

El París Saint Germain le abrió las puertas al joven arquero de 20 años, el cual lo primero que hizo fue conceder una entrevista a Foot Truck, canal de Youtube.

Allí, sin filtro alguno, ventiló detalles íntimos de varias estrellas del fútbol mundial con las que fue compartiendo plantel mientras él se formaba.

Y a quien le pegó fuerte es a Thibaut Courtois, quien ahora defiende el arco del Real Madrid y es un referente para él en el puesto.

"Tiene mucho ego. Si comete un error garrafal, se acerca al entrenador y le empieza a decir: 'Este defensor estaba mal colocado, debería haber hecho esto'. Nunca acepta que ha sido su culpa. A Cech le pasaba lo mismo", comenzó afirmando el futbolista.

Luego, disparó más: "Hicimos un video para GoPro en la portería. Querían que dijera algo para los aficionados en inglés pero estaba muy nervioso y no era capaz de decir bien una frase. Él se reía mucho de mí. Al final, dije hasta cosas en polaco".

De igual manera, lo reconoció como un gran portero y no dudó: "Creo que me parezco a Courtois parando aunque soy mejor con los pies. Thibaut no es malo pero, a veces, no quiere arriesgar y genera una jugada peligrosa para si mismo. Hay días donde está imbatible".

