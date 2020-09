Un solo partido alcanzó para que una figura del Real Madrid se lesione

Real Madrid debutó en LaLiga con el objetivo claro de defender el título conseguido la temporada pasada, arrebatándole la punta del campeonato al Barcelona sobre el final con una seguidilla de partidos ganados digna de admirar, sobre todo luego de lo que fue el parate que impuso el coronavirus.

Los de Zinedine Zidane no tuvieron un duelo para nada tranquilo ante Betis, ya que lograron darlo vuelta muy cerca del final y con muchas polémicas incluidas: varios fuera de juego que parecen no haber sido cobrados, un penal pateado por Sergio Ramos que es para ver con lupa y otras decisiones del árbitro que no gustaron nada al público en general.

De igual manera, el 'Merengue' poco se preocupa por eso, y está enfocado en su próxima batalla ante Valladolid. En la misma, el DT no podrá contar con todos sus soldados, ya que Toni Kross debió abandonar el campo de juego con una molestia en la cadera que encendió todas las alarmas.

Ya realizados los estudios, se detectó una lesión en el glúteo de la pierna izquierda, por lo que no estará disponible al menos por dos encuentros, perdiéndose también la visita al Levante del domingo. Sin dudas, una baja más que sensible para el equipo en la mitad de la cancha.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Kroos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el glúteo medio izquierdo. Pendiente de evolución", fue lo que dictó el comunicado oficial del club español.

Parte médico de Kroos.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34��) (@realmadrid) September 28, 2020

Lejos de alarmarse, el experimentado jugador se manifestó por Twitter para llevarle tranquilidad a todos los fanáticos, usando una frase en inglés que podría traducirse como "vuelvo en nada", es decir que su recuperación será pronta. ¡Ojalá, crack!

