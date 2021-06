Qué canal transmite Hungría vs. Portugal por la Eurocopa 2020 con Cristiano Ronaldo.

Hungría y Portugal harán su debut en esta Eurocopa este martes 15 de junio en el Estadio Ferenc Puskas por el partido correspondiente a la Fecha 1 del grupo F, en el que también participan Alemania y Francia. La selección de Cristiano Ronaldo buscará iniciar la fase de grupos con el pie derecho ya que luego deberá enfrentarse a dos de los principales candidatos al título.

Portugal es el campeón defensor tras la gloria obtenida en la Euro de Francia 2016. La selección de Cristiano Ronaldo llega como candidata a repetir el título gracias a la nueva generación de futbolistas que le da esperanzas a los lusos de cara a los últimos años de carrera del Bicho. Portugal deberá demostrar su poderío para no dejar escapar puntos que pueden ser esenciales de cara a los octavos de final.

+Revive la final en la que Portugal consiguió la tan ansiada Eurocopa en 2016

La Selección Húngara demosotró un gran nivel en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 en la que en los tres partidos disputados aun no conoció la derrota y disputa firmemente un puesto en el próximo mundial. Ahora buscarán dar la sorpresa en el denominado grupo de la muerte para intentar colarse en los octavos de final.

Casualmente, estas selecciones también compartieron grupo durante la Euro 2016, en la que Portugal terminó levantando la copa. En aquella ocasión el encuentro entre ambos finalizó 3 a 3 con dos goles de Cristiano Ronaldo.

Hungría vs. Portugal: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Eurocopa?

Hungría vs. Portugal se enfrentarán este martes 15 de junio en el Estadio Ferenc Puskas de Budapest.

Horarios por y TV por país

Argentina: 13:00 horas por DIRECTV Sports

Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports

Brasil: 13:00 horas por SporTV

Chile: 12:00 horas DIRECTV Sports y Estadio TNT Sports

Colombia: 11:00 horas DIRECTV Sports

Ecuador: 11:00 horas DIRECTV Sports y Ecuador TV

México: 11:00 horas Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: 12:00 horas Tigo Sports

Perú: 11:00 horas DIRECTV Sports

Uruguay: 13:00 horas DIRECTV Sports

Venezuela: 12:00 horas DIRECTV Sports

Estados Unidos: 09:00 horas PT / 12:00 horas ET SiriusXM FC, ESPN+, TUDN Radio, PrendeTV y ESPN

