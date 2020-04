Vacuna contra el coronavirus: Oxford espera tener dos millones de dosis en septiembre

El coronavirus está presente en casi todos los países del globo terráqueo, y, si bien algunos se ven más afectados que otros por esta impiadosa pandemia, lo cierto es que ninguno tiene una solución definitiva. En todo el mundo se espera por una vacuna eficiente que termine con el sufrimiento de millones de personas. Y en eso están enfocados los trabajadores de la salud en distintos puntos del planeta. Por supuesto, en el Reino Unido, donde el contexto es negativo, también es así.

Por ejemplo, la Universidad de Oxford tiene un objetivo claro: poseer un millón de dosis de la vacuna contra el coronavirus en el mes de septiembre. Según indicó la 'BBC', citando a John Bell, miembro del comité del Gobierno de Inglaterra, el pasado jueves ya empezaron las primeras pruebas con humanos en la mencionada entidad inglesa. En mayo deberían arrojarse los primeros resultados y allí se podrá saber si la vacuna tiene una fuerte respuesta inmune al virus.

El mundo sigue trabajando en una vacuna eficaz. (Foto: Getty)

Posteriormente, ya en el mes de agosto, la mencionada universidad sabrá con certeza si la vacuna funciona definitivamente, y, en caso positivo, podría empezar a utilizarla en la población en el mes de septiembre. La vacuna otorgaría la posibildiad de que el COVID-19 se reduzca de manera contundente, evitando el hoy necesario distanciamiento social. Igualmente, la mayoría de los científicos calcula que la misma estará lista dentro de 12 o 18 meses.

Para poder rendir al máximo contra el COVID-19, en Italia los médicos se estampan sus trajes con los números de sus ídolos.

La propia 'BBC' añadió que ya se había craedo un virus de chimpancé por ingeniería genética que sería la base de la nueva vacuna, combinándolo con partes del nuevo coronavirus. Dicho resultado sería un virus seguro que entrenaría al sistema inmune para luchar contra el coronavirus, teniendo en cuenta los estudios y avances de la Universidad de Oxford. En ese contexto, Sarah Gilbert, profesora que lidera las investigaciones, está un 80 por ciento segura de que funcionará.

"Este es mi punto de vista proque he trabajado mucho con esta tecnología y he trabajado con las pruebas de la vacuna del Mers -otro tipo de coronavirus- y he visto lo que es capaz de hacer. Creo que tiene muchas opciones de funcionar". A su vez, Adrian Hill, director del Jenner Institute de Oxford, añadió: "El objetivo es tener al menos un millón de dosis por septiembre, una vez que sepamos los resultados eficientes de la vacuna y entonces ir incluso más rápido a partir de entonces".

