Vale más que la Champions: Drake lo empezó a seguir en Instagram y Alphonso Davies se volvió loco

Kingsley Coman debutó en 2013 con la camiseta del PSG a los 17 años, después de formarse en la cantera del equipo parisino. Allí jugó sólo 4 partidos, no anotó goles y fue vendido a la Juventus ya que la dirigencia decidió invertir en otros jugadores experimentados en vez de confiar en los canteranos. Hoy, con la camiseta del Bayern, les marcó en la final de la Champions. ¿Karma? ��

