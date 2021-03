Ganó la Champions y el Mundial y no dudó: "Messi ha sido el mejor jugador de la historia"

No hay ningún tipo de dudas de que Lionel Messi dejó su huella en las páginas más doradas de la historia del fútbol mundial, batiendo todos los récord habidos y por haber, además de ganar una inmejorable cantidad de trofeos. El argentino es el mejor jugador del mundo desde hace un tiempo y, entre otras cosas, ganó seis balones de oro y un premio The Best.

Sin embargo, existen diversas opiniones sobre quién fue el mejor de la larga vida de este deporte. Para muchos, Maradona, Pelé y el propio Cristiano Ronaldo pueden meterse en la discusión por ocupar el puesto Nº1.

Uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol no se escondió a la hora de hablar sobre el tema y no dudó a la hora de hablar del argentino.

Se trata nada más ni nada menos que de Vicente del Bosque, quien supo ganar la Copa del Mundo con España, y dos Champions con el Real Madrid. El ex-DT habló de Leo, a quien nunca dirigió, y lo puso por encima de todos: "Messi ha demostrado lo que ha hecho por el cluby que ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol mundial"

Además, del Bosque manifestó su opinión sobre una hipotética salida de la Pulga de Cataluña: "Que siga en el Barcelona sería lo ideal pero cada uno puede hacer lo que quiera. Lo importante es que sea buen profesional, defienda los colores y esté emocionado con lo que hace".

