Video: así fue la discusión de Piqué con el árbitro de Alavés-Barcelona

Generándose un fastidio progresivo que con el correr de los minutos fue incrementando, varios futbolistas del Barcelona quedaron poco conformes con el trabajo llevado a cabo por Hernández Hernández a lo largo de lo que fue el encuentro ante Alavés. El colegiado, que ni siquiera decidió revisar un posible penal que le cometieron a Frenkie de Jong, fue el principal objetivo de las quejas Blaugranas.

Capturando la tensión que se vivió en el túnel a la espera de la salida de los equipos para disputar la segunda mitad, El Golazo del Gol difundió en las últimas horas un tenso cruce que el árbitro protagonizó con Gerard Piqué. “¡Si no queréis, no queréis!”, exclamó el defensor.

Hernández Hernández, manteniendo la compostura y buscando que el futbolista baje un poco las revoluciones, replicó: “¿Por qué gritas? Acabas siempre gritando. Me parece esto un show, no una conversación normal, me parece un show y a mí los shows no me gustan”.

�� FINAL DEL PARTIDO



1⃣ Alavés (Luis Rioja, min 30)

1⃣ Barça (Griezmann, min 63)



���� #ForçaBarça pic.twitter.com/mRyWs41zIg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 31, 2020

Dejándole en claro al árbitro que él no se encontraba para nada conforme con su rendimiento desplegado hasta aquel entonces, Piqué continuó: “Cuando hablas de interpretación, interpretas siempre lo que quieres”.

Culminado el partido, marcando que aún queda mucho por trabajar y dejando de lado las polémicas arbitrales, Ronald Koeman, por su parte, marcó: "Estoy preocupado, sobretodo por el rendimiento arriba. No es tema de actitud ni concentración, pero sí sobre hacer más goles estando delante de la portería. Si creamos tantas oportunidades, no se puede aceptar que fallemos tanto".

