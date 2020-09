Afueras las críticas: así Yerry Mina deja la vida para defender su arco

Este sábado, Everton volvió a ganar en la Premier League y ya es el líder de la competencia tras tres victorias en la misma cantidad de partidos jugados, lo cual ya lo pone como uno de los candidatos a pelear el título de esta temporada.

Las sobresalientes figuras del equipo dirigido por Carlo Ancelotti han sido James Rodríguez, Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, entre otros, pero el que había dejado muchas dudas fue Yerry Mina, quien no había demostrado que estaba en el ritmo de sus compañeros.

De hecho, el pasado fin de semana, Everton venció 5-2 al West Bromwich, pero en esos dos goles en contra el colombiano estuvo involucrado ya que en una jugada no cerró al delantero que terminó haciendo el gol y en el segundo no saltó en la barrera y por ahí me metió el balón.

Tras las críticas, Ancelotti salió en su defensa y dijo que solamente era cuestión de que no dejara tanto espacio y fuera más agresivo a la hora de marcar a sus rivales, y en el partido sí que mejoró en este aspecto, incluso en una ocasión trabó dos veces con la cabeza.

Mina terminó el encuentro con una entrada, una intercepción, seis despejes y tres faltas, lo cual habla de un aceptable partido que acalla un poco las críticas que había sufrido la semana pasada y podrá trabajar con tranquilidad de cara al próximo partido de la Premier League.

