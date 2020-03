Video: a Klopp le volvieron a preguntar por el coronavirus y estalló de furia

El coronavirus se adueñó de la escena en gran parte del mundo. Por supuesto, y, como no podía ser de otra manera, la actividad futbolística se ve perjudicada de forma contundente.

En ese contexto, hace algunos días, Jürgen Klopp, director técnico de Liverpool, fue consultado sobre esta pandemia y se despachó con una respuesta muy interesante.

Pero ahora, a horas de la revancha entre Liverpool y Atlético de Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, sucedió algo similar y se terminó enojando.

En conferencia de prensa, Klopp fue consultado sobre el coronavirus por un periodista argentino que se encuentra viviendo en Madrid. Y Klopp estalló de furia por su pregunta.

"El fútbol es solo un juego. No somos la sociedad, somo solo parte de ella y todos deberíamos preocuparnos de la misma manera", comenzó disparando el alemán.

"Eso es exactamente lo que no me gusta, que me hagas esta pregunta pero hayas viajado de Madrid hasta aquí. Quédate ahí y cierra las escuelas, obviamente estás preocupado", continuó.

"Esa es la cuestión, pero tú crees que el fútbol vale lo suficiente como para viajar. Este es nuestro problema y no podemos resolverlo con el fútbol. Nosotros jugamos porque es nuestra parte y tenemos que hacerlo", profundizó Klopp.

"Tu trabajo es informar y espero que lo hagas mejor de lo que haces las preguntas, porque ahí es cuando me enojo, cuando me das la sensación de que yo tengo un problema y tú no lo tienes", concluyó.

+ El video:

Una vez más, a Jürgen Klopp le tocaron el tema del coronavirus en conferencia de prensa y se transformó en un eje de polémica. ¡Así respondió el DT del Liverpool! pic.twitter.com/xf0wDQ5acg — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2020

