Video: el baño de James Rodríguez a Areola en la práctica del Real Madrid

Aunque no sirve de nada, James Rodríguez no pierde el tiempo en los entrenamientos del Real Madrid para seguir trabajando a fondo y mantener una buena forma física. Luego de tantas lesiones, y pocos minutos en cancha bajo las órdenes de Zidane, el colombiano no se rinde y se entrena a tope en cada sesión.

Con su situación clara en el club, James Rodríguez trata de sacarle todo el jugo posible a las prácticas que tiene en el Real Madrid. El jugador colombiano está viviendo sus últimos días en la Casa Blanca, ya que lo más probable es que abandone el equipo para la siguiente temporada. Él mismo aseguró que quiere ir a un lugar donde lo dejen jugar con más regularidad.

En la última práctica del equipo español, el astro cafetero volvió a sacar todo su repertorio con la zurda y se lució con varias asistencias y jugadas en espacio reducido. Sin embargo, el moño de la jornada lo puso él con un auténtizo golazo al portero francés, Alphonse Areola.

Reviva el bañito que le pegó James a Areola en la práctica del Madrid:

James no desentona en los entrenamientos y espera su momento



De su repertorio sacó una bonita vaselina para dejar pagando a Aréola.#JamesRodriguez #RealMadrid



Leer más: https://t.co/j3N2vootUn pic.twitter.com/pneLrlOs3m — elambito (@elambito) June 26, 2020

