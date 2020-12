Video: el enojo de Luis Suárez luego de ser reemplazado en la Champions League

Aunque el 1 a 0 parcial dejaba encaminado al Atlético Madrid a lograr clasificar a la próxima instancia de Champions League, lo cierto es que el conjunto Colchonero recién encontró paz sobre el cierre del cotejo gracias al gol de Yannick Carrasco, el cual sirvió para confirmar el destino de la institución.

A pocos minutos de haberse cumplido la hora de juego, Diego Simeone decidió mover el banco de suplentes y mandar al terreno de juego a dos deportistas. Así como Saúl Ñíguez, a Luis Suárez también le tocó dejar el campo para hacerle lugar a uno de sus compañeros.

El Cholo, buscando frescura en el ataque para cerrar lo antes posible la historia y no sufrir de más, optó por hacer ingresar a Ángel Correa en el minuto 63. Mientras que el argentino saltó al campo con la intención de aportar su grano de arena, el ex Barcelona dejó en claro que no quedó a gusto con la decisión del DT.

Exteriorizando su fastidio, el Pistolero demostró que no le gustó ni un poco haber sido reemplazado. En más de una oportunidad, las cámaras capturaron diversos momentos del uruguayo enfurecido y fastidiado en el banco de suplentes por la situación protagonizada.

