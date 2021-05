Para vos, Pep: Agüero volvió a ser titular y pagó con un bombazo al ángulo

#CRYMCI



Crystal Palace 0 × 1 Man City | GOAL Agüero HD

��



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

to never miss any goal Follow @BSM26F_



�� Telegram | https://t.co/kcOVi2xJtV pic.twitter.com/HkrdYHvgPt