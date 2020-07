Video: le hablaron de Juventus como campeón de la Serie A y Sarri se tocó "ahí abajo"

Lideró a su equipo a la mejor temporada en la historia del club. Adoptó el rol de organizador del equipo, creció en inteligencia y serenidad, aportó la cuota goleadora y se posicionó como uno de los mejores jugadores e Europa. El Papu Gómez y la mejor campaña de toda su carrera. Si existiera un Balón de Oro de los infravalorados, él sería un candidato a ganarlo. . Estadísticas en la temporada 19/20: . ⚽ 42 partidos. �� 7 goles. �� 16 asistencias. . ¡Impresionante!

