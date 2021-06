Xavi Hernández habló de las críticas que ha recibido Sergio Busquets

Xavi Hernández pasó este sábado por los micrófonos del diario español La Vanguardia. El exfutbolista español habló de todo un poco, se refirió a su situación como entrenador en Al Sadd de Qatar, a la actualidad de FC Barcelona, se refirió también al nivel de los jugadores del club catalán e incluso reveló que ha rechazado en un par de ocasiones dirigir desde el banquillo al club de sus amores.

En uno de los temas, Xavi, se refirió al momento que está viviendo su ex compañero, Sergio Busquets, quien fue uno de los más criticados en la anterior temporada. Para El Maestro, Busi tiene que ser un jugador incuestionable.

“La gente se cansa de las caras. Y cuando no hay el resultado, mucha gente no entiende el porqué Busquets no está rindiendo. Entonces, ya directamente el linchamiento para Busquets. Pero tienes que analizar por qué no ha rendido Busquets. Porque quizá no se ha hecho un bloque. Busquets en un bloque alto, presionando arriba, es fundamental. Fundamental cómo lee tácticamente, cómo recupera el balón, no pierde duelos y luego qué te genera, cómo lee el pase entre líneas, cómo sabe por dónde hay que atacar. Para mí es incuestionable. Es ridículo tener un debate de que Busquets… Sí, claro, Busquets en un campo abierto es uno de los jugadores más lentos a nivel físico. Por eso lo tienes que utilizar en un bloque. Por eso Luis (Enrique) lo ha seleccionado y sabe que le puede sacar mucho rendimiento”, declaró Xavi al medio anteriormente mencionado.

Asimismo, el actual entrenador de Al Sadd confesó que para él Sergio es el mejor centrocampista defensivo que ha visto. “Busquets ha estado criticado al doscientos por cien, y él lo ha sufrido. Busquets, para un colectivo, es incuestionable. Es incuestionable. No solo en el campo, fuera de él también, la capacidad de liderazgo. Pero ya hablando de fútbol en sí, lo que domina él… Es el mejor centrocampista defensivo, para mí, yo te diría de la historia. Y aun así, el entorno en España, o en Barcelona, criticadísimo, juzgado. Esto es una trituradora de personas. Y Busquets lo ha sufrido, y lo hemos sufrido todos”.

XAVI RECHAZÓ DIRIGIR AL BARÇA

Xavi en su entrevista también mencionó que la directiva de Barcelona lo ha buscado en dos ocasiones para que dirija el club, sin embargo este se ha negado, y tampoco tiene prisa en dirigir al Barça. “Yo, por suerte o por desgracia, le he dicho dos veces no al FC Barcelona. Por circunstancias diferentes: familiares, profesionales, contractuales. Y le he dicho que no dos veces al Barca. Y es muy difícil, porque soy culé. Y por circunstancias mías, he tenido que decir que no”.

Lee También