Xavi habla de la renovación de Leo Messi y le da un consejo a Pedri

Xavi Hernández, actual entrenador de Al-Sadd Sports Club, ha dado una entrevista el día de hoy a Mundo Deportivo la cual será publicada el día de mañana, sin embargo, el medio adelantó algunos temas relacionados con Barcelona. El exjugador habló sobre la renovación de Leo Messi con FC Barcelona, de la situación que está viviendo Pedri y de su regreso al equipo catalán, pero esta vez como entrenador.

Sobre Leo Messi: “Son circunstancias del mercado, hay que esperar, imagino que está hablando con el club y el presidente. Le deseo lo mejor a Leo, como amigo suyo y como culé, le deseo que siga en el Barça, ojalá se pueda anunciar lo antes posible. Si tuviera que apostar, diría que seguirá en el club, aunque en el fútbol se han dicho muchas cosas, pero diría que seguirá. Leo necesita al Barça y el Barça necesita a Leo. Él es feliz en Barcelona, lleva toda la vida. Apostaría que renovara”.

Regreso a Barcelona como entrenador: “En todo momento os he dicho que no se ha puesto en contacto nadie conmigo, pese a que tengo muy buena relación con Joan Laporta y con mucha gente de la Junta Directiva, pero nada más. Tengo contrato con Al Sadd, he renovado por dos años y estoy encantado de estar en ese país, a nivel familiar también, preparado para lo que venga, pero de momento no hay nada. Con Laporta tengo relación de amistad, mantenemos el contacto y hablamos, pero no para entrar en el Barça. Buena relación y buena amistad, pero nada más”.

Sobre Pedri: “A Pedri ya se le compara con Iniesta y eso ya son palabras mayores, además no se le hace un favor al chico. Pero es verdad que está marcando diferencias con 18 años, demuestra una madurez futbolística brutal, la toma de decisiones siempre es buena y eso es lo más difícil en el fútbol. Es inteligente, sorprende con la edad que tiene. Le auguro un futuro brutal. Es un talento innato, hay que aprovecharlo y disfrutarlo.

Yo si fuera Pedri iría a los Juegos. Yo tuve la oportunidad en su momento y son oportunidades que no vuelven. Tiene 18 años y el futbolista quiere jugar, es una oportunidad única la de ir a unos Juegos. Si le preguntáis a Pedri, te dirá que le hace ilusión".

