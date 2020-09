Zidane no lo puede creer: Hazard se volvió a lesionar y es baja por un mes

Fue al finalizar la temporada pasada que Eden Hazard hizo autocrítica. El belga dejó en claro que no le gustó cómo había rendido para el Real Madrid y que esperaba encontrar su mejor versión durante el 2020/21, tratando de parecerse al atacante que la rompía toda en el Chelsea y por el que desde España hicieron tanto esfuerzo para ficharlo.

De igual manera, la cosa no arrancó de la mejor manera, ya que en lo que va del nuevo semestre no disputó ni un minuto de juego de manera oficial. Una lesión lo tuvo lejos de las canchas y cuando Zinedine Zidane había tomado la decisión de volver a convocarlo, otra vez llegaron las malas noticias. De no creer.

El francés lo iba a tener en cuenta para que al menos vaya al banco de suplentes ante Valladolid por una nueva jornada de LaLiga. Pero hoy mismo desde las cuentas oficiales del club publicaron un comunicado revelando que eso no será posible.

El comunicado del Madrid sobre Hazard.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en la pierna derecha. Pendiente de evolución", expresaron. No dan mucho más detalle, pero se calcula que estará sin poder jugar por aproximadamente un mes.

¿Lo más llamativo? La polémica se había encendido cuando Roberto Martínez, entrenador de la Selección de Bélgica, lo había llamado para jugar los duelos ante Costa de Marfil, Inglaterra e Islandia correspondientes a la fase de grupos de la Liga de las Naciones.

Desde el 'Merengue' no querían que vaya a exigirse con su país cuando recién se estaba recuperando al 100%, pero ahora ninguno podrá contar con los servicios del jugador. Una lástima...

