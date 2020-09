Hinchas del Everton ya le tienen coro especial a James Rodríguez y es furor

En los últimos días, se publicó un video en YouTube donde se ve a un grupo de hinchas del Everton que se reunieron para ver jugar al Everton en el pasado duelo que tuvieron contra el Crystal Palace por la Premier League. Allí, empezaron a corear la nueva canción que adaptaron para James Rodríguez.

La canción que adaptaron los hinchas del Everton hace referencia a una de las leyendas que ha tenido el club: Dixie Dean. William Ralph Dean es el máximo goleador histórico de los Toffes. Fue la gran figura en la época de los 80's y lo recuerdan para hacer alusión a que, 40 años después, el club tiene una nueva gran estrella y es James Rodríguez.

Esta es la letra de la canción que le hicieron los hinchas del Everton a James Rodríguez:

"When I was young

I heard stories of Dixie Dean,

The Trinity, and the magical 80's team.

Now we're singing this song

For the lad we call the best,

wearing our crest,

and his name is James Rodriguez".

Todo eso traducido al español sería: “Cuando era joven escuché historias de Dixie Dean. La Trinidad y el equipo mágico de los 80s. Ahora cantamos esta canción para el chico a quien llamamos el mejor, vistiendo nuestro escudo, y su nombre es James Rodríguez”.

El ritmo de la canción de James en Everton es una adaptación de la canción 'Logical Song' de la banda Supertramp, que luego tuvo una versión de 'Scooter' pasada al género 'techo':

La canción tuvo tan buen efecto y recibimiento entre los hinchas que incluso el Everton replicó la letra de la canción en sus redes sociales para reconocer el gran trabajo de James Rodríguez en su debut de Carabao Cup.

�� Now we’re singing this song for a lad we call the best,

Wearing our crest,

And his name is @jamesdrodriguez... ��



Buenas noches. �� https://t.co/uWJ27dgifQ — Everton (@Everton) September 30, 2020

