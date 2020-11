Durísima crítica a Carlo Ancelotti (que incluye a James) por la derrota ante el United

Una vez más, comenzaron a aparecer las críticas para Carlo Ancelotti por su forma de plantear partidos ante equipos grandes. En Inglaterra le dieron con todo por la alineación que puso y con la que terminó cayendo 1-3 ante el Manchester United en casa. Allí llegó la primera 'pulla' incluida a James Rodríguez.

Tony Cascarino, exfutbolista y ahora analista, escribió en su columna para 'The Times' un fuerte cuestionamiento a Carlo Ancelotti. En sus líneas, recordó a los detractores de James en el Real Madrid y quienes daban la razón a Zidane para no colocarlo a jugar en el equipo Merengue. Al colombiano le volvieron a pegar por no ayudar en la defensa contra el equipo de Ole Gunnar Solskjær.

“Carlo Ancelotti necesita un replanteamiento en su equipo. Contra Manchester United tenía a James Rodríguez, a Bernard y Sigurdsson, más a Calvert-Lewin y no creo que uno pueda darse el lujo de tener tres jugadores que no trabajan duro a la defensiva y que no pellizcan el balón”.

Mientras estuvo en España, una de la mayores críticas que recibió James, en defensa de la postura de Zidane, es que el colombiano jugaba poco porque no aportaba sacrificio en el retroceso del Real Madrid. Ese bajo aporte defendiendo, según afirmaron fuentes cercanas al DT francés, fue una de las grandes diferencias que hubo entre ambos y eso marcó una difícil relacion.

Con esta caída, Everton sumó su tercera derrota al hilo en la Premier League y ha tenido un bajó notable desde que perdió con Southampton. El equipo abandonó la cima de la liga inglesa y ya le empiezan a tomar ventaja considerable en la tabla de posiciones.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este capítulo vs, Manchester United apenas sumó su primera página. El próximo 23 de diciembre, los dos equipos se volverán a enfrentar por llos cuartos de final de la Copa de la Liga en Inglaterra.

