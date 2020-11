Diego Simeone: "En el momento que te cuentan 'se fue Diego', decís 'no, no se puede ir'"

"Vas por la calle y a todos se nos murió el mismo familiar", dice la mejor frase que nos identifica a todos en este momento. La tuiteó @soycarlosromero.

Diego Armando Maradona falleció a los 60 años de edad. Ésta vez de verdad: no se trató de una complicación que se operó y salió bien, ni de una recaída que está en recuperación. Hoy sí se nos fue.

Diego Simeone, entrenador del Atlético Madrid, habló con la prensa después del empate 0-0 contra Lokomotiv Moscú por la Champions League.

Al argentino le preguntaron por la noticia y respondió como hubiésemos contestado a todos. Nos representó a todos.

"En el momento que te cuentan 'se fue Diego', decís 'no, no se puede ir'. Seguramente quedará dando vueltas por todos los campos de fútbol, porque ha sido, y es, el mejor del mundo", aseguró.

Todavía no caímos. Todavía seguimos dando vueltas como perro mirando la televisión y diciendo "no, no se puede ir".

