Mbappé: "No estoy al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo"

Kylian Mbappé, hace ya un par de temporadas, está para el dar el salto fuera de la Ligue 1, donde ha dominado de la mano de Paris Saint-Germain.

En la temporada pasada, el delantero francés estuvo a un partido de ganar la final de la Champions League y tuvo uno de sus mejores años detrás del 2018, donde fue campeón del mundo con la Selección de Francia.

En una entrevista con Thierry Henry y Anthony Joshua (boxeador profesional británico) para Sky Sports, Mbappé habló ssobre la exigencia que hay en la élite de todos los deportes.

"A veces, en el uno contra uno, me puede parecer muy fácil, tengo tanta confianza, que no estoy enfocado. Pienso que puedo hacer un gol muy fácil y ese no es el camino", empezó.

"Sé lo que tengo que hacer. Hoy veo quiénes son los mejores: Messi y Cristiano Ronaldo... Me considero muy bueno, estoy muy contento con mi carrera, pero tengo estoy a varios pasos de estar ahí. No estoy arriba con ellos", sentenció.

Apenas 21 años tiene Mbappé. Tiene ya los logros, pero sobre todo la mentalidad, para sí ser en un futuro el mejor de todos.

