Argentina y Polonia serán dos de las cuatro selecciones que animen el grupo C del Mundial de Qatar 2022. El sorteo determinó que ambos combinados se enfrentarán en la última fecha, donde pueden ser protagonistas de la definición por un lugar en los octavos de final. Lo más atractivo será el enfrentamiento entre dos de las máximas figuras del fútbol europeo: Lionel Messi vs. Robert Lewandowski.

Messi y Lewandowski son capitanes y figuras de Argentina y Polonia, respectivamente. El '10' argentino es el máximo goleador 'albiceleste', mientras que el polaco lo es en su selección. Será un duelo para no perderse en la definición del Grupo C, pero principalmente por estas dos figuras, que también estuvieron en la pelea reciente por el Balón de Oro y por el FIFA The Best.

Llamativamente, nunca se enfrentaron Messi y Lewandowski a nivel selecciones, pero sí lo han hecho en más de una ocasión a nivel clubes. Han sido tan sólo tres duelos entre el capitán argentino y el de Polonia enfrentándose con sus respectivos clubes. La ventaja en el historial es para el delantero del Bayern Múnich.

¿Cómo le fue a Messi enfrentándose a Lewandowski?

De los duelos entre Messi y Lewandowski, uno fue para el argentino y los otros dos para el polaco. Todos los partidos entre sí se dieron en el marco de la Champions League. El primero de ellos se dio en las semifinales de ida de la edición 2014-15. El Barça venció por 3-0 en el Camp Nou donde el 'crack' rosarino anotó dos goles y dio una asistencia (a Neymar). En la vuelta, el triunfo fue para el Bayern por 3-2, con un tanto del polaco, pero que no le alcanzó para llegar a la final (Barcelona fue campeón venciendo en la final a Juventus).

Y el tercer y último duelo fue uno de los partidos más dolorosos para Messi jugando para Barcelona. Se dio en los cuartos de final de la Champions 2019-20 donde Bayern Múnich goleó 8-2. Lewandowski anotó sólo un gol de los ocho y le dio una asistencia a Thomas Müller.