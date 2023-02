Real Madrid ya entra en modo Mundial de Clubes, donde Carlo Ancelotti se juega mucho más que un titulo y donde toda la polémica alrededor de Vinicius Jr. persigue a un equipo blanco donde el entrenador italiano defendió como nunca a su pupilo. Contundentes reflexiones de un estratega que pide un alto al fútbol español.

Se colgó un muñeco con su nombre en la antesala de un derbi por Copa del Rey, se le grito ‘mono’ en los aledaños del Metropolitano, en las gradas del Son Moix de Mallorca y se le apuntó de provocador en algunos de los principales medios del país, por lo que llegó la hora de decir basta. A horas de enfrentar a Al-Ahly por las semifinales del Mundial de Clubes, Ancelotti sentencia lo que ocurre alrededor de su jugador.

"La pregunta que hago es esta. ¿Vinicius o sus compañeros? De qué se tienen que defender. Aquí parece que el problema es de Vinicius y no es así. Es un problema del fútbol español y hay que resolverlo. Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo", reflexiones de un Carlo Ancelotti que desde Rabat, Marruecos, pide un alto a los ataques contra su pupilo.

Valverde se suma a la defensa

Compañero de Vinicius desde que ambos llegasen al Real Madrid por el 2018, el volante uruguayo de 24 años también dejó sus reflexiones sobre el momento que vive un brasileño que de momento no se manifiesta de manera pública alrededor de los ataques que vive a diario en cada encuentro que disputa lejos del Bernabéu.

“Cuando se hacen muchas faltas a un jugador es parte del fútbol, pero nosotros como compañeros le defendemos. Luego, el tema del racismo y de las aficiones rivales creo que no se piensa en la persona, no pensamos que podría ser el hijo de cualquier persona que está en la grada. Cada uno tiene que mirar lo que hace en la grada, no pagarlo con un chico de 22 años. Hay que tener respeto", sentencia un Federico Valverde que como Carlo Ancelotti, levantan la voz para incluso y a más de 1000 kilómetros de Madrid, pedir un alto contra las agresiones que sufre Vinicius Jr. en España.