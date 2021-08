El presidente de FIFA, Gianni Infantino, reveló en una carta que habló con el primer ministro británico Boris Johnson en relación a la situación de los jugadores convocados para las Eliminatorias, los cuales la Premier League no quiere ceder.

La situación entre la Premier League, la FIFA y las conferederaciones sudamericana y africana por la cesión de los jugadores convocados suma un nuevo capítulo. Esta vez, el presidente de la entidad madre del fútbol mundial, Gianni Infantino, emitió un comunicado donde revela que tuvo una charla con el primer ministro británico, Boris Johnson, por este tema.

Infantino va a la raíz del problema para tratar de encontrar una solución "pacífica" que permita que los jugadores convocados por las selecciones sudamericanas y africanas, provenientes de la Premier League, puedan ser liberados. Esto se da luego de que la propia liga inglesa emitió el martes un comunicado manifestando su decisión de no cederlos debido a la larga cuarentena obligatoria a la que se verían afectados dichos futbolistas al volver al Reino Unido.

A partir de esto, el presidente de FIFA tomó cartas en el asunto, no sin antes volver a advertir a las ligas europeas que tienen la "obligación" de liberar futbolistas a sus selecciones. Pero, este miércoles, se conoció una carta firmada por el propio Infantino donde revela que mantuvo conversaciones con el premier británico Boris Johnson para tratar de solucionar este inconveniente.

"Le escribí al primer ministro Boris Johnson y le pedí el apoyo necesario, en particular, para que los jugadores no se vean privados de la oportunidad de representar a sus países en los partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA", manifestó. Y detalló en su pedido: "He sugerido que se implemente un enfoque similar al adoptado por el gobierno del Reino Unido para las etapas finales de la EURO 2020 para los próximos partidos internacionales".

De esta manera, Gianni Infantino busca que se habilite un corredor sanitario tal como el que se produjo para la etapa final de la Eurocopa donde Inglaterra fue sede de las semifinales y la final del torneo. "Juntos hemos mostrado solidaridad y unidad en la lucha contra el COVID-19. Ahora, insto a todos a garantizar la liberación de jugadores internacionales para los próximos clasificatorios de la Copa Mundial de la FIFA", cerró.