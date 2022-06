La Selección de Venezuela recibió la mala noticia de la lesión de Wuilker Faríñez este lunes, en la previa del partido amistoso ante Arabia Saudí. El guardameta de La Vinotinto sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, lo que lo dejará varios meses fuera de actividad. El portero ha publicado un mensaje en sus redes sociales.

Fue este lunes 6 de junio que La Vinotinto reveló por medio de un comunicado que Wuilker Faríñez había quedado desafectado de la convocatoria para Arabia Saudí luego de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla en un entrenamiento.

Instantes más tarde, Lens confirmó en sus redes oficiales que el portero deberá pasar por el quirófano en los próximos días. Aún sin tiempo confirmado de baja se espera que, por el tipo de lesión, este quede fuera de actividad por al menos unos 6 meses.

Mensaje de Faríñez

Ante el primer gran traspié de su carrera en Europa, Wuilker Faríñez publcó un mensaje en sus redes sociales. "Esto es lo más duro del deporte y esta vez me ha tocado a mí. Pero nunca me voy a rendir porque siempre tengo a Dios a mi lado. Él me ha hecho ser quien soy y nunca me abandona".

"No tengan dudas de que volveré más fuerte y trabajaré para ello. Gracias a todos ustedes por las muestras de cariño y apoyo" añadió el guardameta de la Selección de Venezuela, que tendrá una larga recuperación antes de volver al arco de La Vinotinto.