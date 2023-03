Por medio de sus redes sociales y horas después de que FIFA coronase a Lionel Messi como The Best, Karim Benzema deja un claro mensaje al máximo ente del fútbol mundial. El Balón de Oro se expresa.

Karim Benzema explota contra FIFA y los premios The Best

La gala de los Premios The Best sigue dejando reacciones en un fútbol europeo que vuelve a ser dominado a nivel individual por Lionel Messi, que tuvo una fiesta argentina por París y que parece no tener a todos los protagonistas en el mismo barco. Horas después de une entrega de trofeos donde Real Madrid no dijo presente, Karim Benzema explota ante FIFA en sus redes sociales.

El delantero de 35 años, ganador del Balón de Oro y de cuatro trofeos en todo el 2022, acabó segundo en esas votaciones donde Lionel se llevó el premio más grande, donde Qatar 2022 pasó factura en todos los sentidos y donde las respuestas del galo no se hicieron esperar. Karim Benzema y su mensaje al máximo ente, tendencia por estas horas en España.

Por Real Madrid más de uno se sintió ‘perjudicado’ por una gala de los premios The Best donde ni Benzema, Carlo Ancelotti, Vinicius o Thibaut Courtois vieron trofeo a pesar de haber conseguido una de las UEFA Champions League más atrapantes de todos los tiempos. Las quejas del club se hacían presentes en diversos medios y ahora llegan a las redes sociales de sus protagonistas.

En una serie de historias de Instagram para sus más de 66 millones de seguidores, Benzema subía imágenes con sus números a lo largo de todo un 2022 donde firmó 63 goles y 21 asistencias, donde levantó cuatro trofeos grupales y donde a diferencia de Vinicius, sí estuvo presente en el FIFPRO 11 de la gala de París. El brasileño, también en sus mensajes.

Junto a Vinicius aparece Benzema en una historia titulada bajo el slogan de ‘The Beast’ con la que cerró una noche más que activa por las redes sociales y donde sus mensajes a los premios entregados por FIFA parecen claros y contundentes. En unas horas Carlo Ancelotti tendrá que atender a la prensa y expresar las decisiones del club para no viajar a París.