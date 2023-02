Las votaciones del premio The Best dejaron todo tipo de curiosidades, pero pocas destacan como esos votos que David Alaba dio a Lionel Messi por encima de Karim Benzema. El defensor del Real Madrid explicó sus motivos.

David Alaba explica por qué eligió a Lionel Messi por encima de Karim Benzema en The Best

Argentina reinó en The Best, acaparó gran parte de los premios y cerró con broche de oro un periodo entre el entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022 donde nadie se sintió más ganador que la Albiceleste. Horas después de la coronación de Lionel Messi en París, David Alaba explicó por qué votó a La Pulga por encima de Karim Benzema en la tabla final.

El defensor de 30 años y capitán de la selección de Austria era uno de los habilitados por FIFA para votar por esos tres mejores jugadores del planeta que lucharían por un premio The Best que acapara todo por estas horas. El zaguero del Real Madrid y sus elecciones de hicieron virales, dejando la pregunta en el aire de por qué Messi había sido situado por delante de quien es su compañero en la casa blanca.

Una situación que se convierte en polémica más para los fans que para los propios jugadores, pero que igualmente lleva a que por medio de sus redes sociales, David Alaba explique por qué Lionel Messi aparecía por delante de Benzema en sus votos enviados a la FIFA para The Best. En Real Madrid se encontraban al tanto de todo.

‘Disculpa’ oficial

“A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria decidimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla estuvo habilitado para votar y así procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim, cuánto le admiro, como a sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas”, la defensa de un Alaba que ayer recibió decenas de ataques injustificados por sus ‘elecciones’.

Para zanjar de manera definitiva el tema y evitar así más polémica a horas de ese Real Madrid vs. Barcelona que llegará por Copa del Rey, el defensor de Carlo Ancelotti finalizaba así su comunicado a la opinión pública: “Y yo he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda”.