La cara de Kylian Mbappé al Tula, el hincha argentino de los The Best, lo dijo todo

La ceremonia de los premios FIFA The Best tuvo un momento sumamente particular. Fue cuando el Tula, un hincha caracterizado de la afición de la Selección Argentina que estuvo presente en los últimos 13 mundiales, subió al escenario para recibir el premio a la Mejor Afición. Si bien hubo risas, aparentemente, no a todos le cayó simpático, tal parece haber sido el caso de Kylian Mbappé.

Así lo reveló la propia entidad que organizó la gala con una filmación que publicó en sus cuentas de redes sociales oficiales. En las imágenes se puede ver claramente como el representante de la gente albiceleste se le acerca a Lionel Messi en un sitio reservado para saludarlo, ante las atentas miradas de Achraf Hakimi y de delantero francés de 24 años.

En esos escuetos segundos que se dieron en la entrega de The Best FIFA Awards de este lunes 27 de febrero, se ve como el defensor marroquí del París Saint-Germain señala al Tula y le hace un comentario a Kylian Mbappé, y este, a su vez, hace un gesto con su rostro como de reprobación, mientras Lionel Messi se reía del atípico encuentro.

Kylian Mbappé se rindió ante Lionel Messi

Kylian Mbappé, de alguna forma, perdió con Lionel Messi en la categoría a Mejor Jugador del 2022 de los premios The Best. Sin embargo, sin rencores, en su cuenta de la red social Instagram, agradeció la mención en el once ideal y le dedicó unas palabras a su compañero en el París Saint-Germain. ''Leo Messi, tu eres el mejor''.