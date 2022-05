Una de las frases más polémicas de la semana la entregó Kylian Mbappé, el talentoso delantero francés, quien en la última fecha de la Ligue 1 extendió su vínculo contractual con PSG, afirmó que las Eliminatorias sudamericanas no tienen el “mismo nivel” de las europeas.

Y es que las declaraciones han calado profundo en varios protagonistas sudamericanos, el primero en pronunciarse fue el mediocampista del Liverpool y de la selección brasileña, Fabinho, quien afirmó sobre la dificultad que implica el camino clasificatorio por las duras visitas que tienen que hacer las selecciones.

Mbappé en su momento habló así del tema: "la ventaja que tenemos aquí (en Europa) es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League, por ejemplo. Cuando llegamos al Mundial, estamos listos. Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo".

El volante de primera línea ahora brasileño luego afirmó que: "es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 o 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. También en Uruguay o Chile, lugares que uno no está acostumbrado".

Pero ante la polémica, Sebastián ‘Loco’ Abreu, uno de los ex futbolistas más recordados de Uruguay, señaló en entrevista: "los europeos ganan por la cantidad de europeos que van al Mundial. Hay que ver los grupos que tiene para clasificarse. La calidad de los rivales".

Fue precisamente en charla con ESPN, cuando el Loco soltó tremenda frase: "¿Cuántos títulos tiene Francia, y cuántas Eurocopas, quince no? Uruguay tiene dos Mundiales y quince Copas América. Le faltó Wikipedia a Mbappé. Porque ellos jueguen con europeos no significa que esos europeos son de primer nivel".