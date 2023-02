Cristiano Ronaldo no formó parte de los que votaron por la selección de Portugal. Conoce quién votó en lugar del 'Bicho' y por qué lo hizo.

¿NINGUNEARON a Cristiano Ronaldo? La RAZÓN por la que NO votó en los premios FIFA The Best

Los premios FIFA The Best tuvieron lugar este lunes donde París se vistió de celeste y blanco con la gran cantidad de galardones que se llevó Argentina, siendo el más destacado, Lionel Messi, elegido como el mejor jugador de la temporada. Entre las particularidades que se han conocido en las últimas horas sorprendió que en Portugal no hubo votación de Cristiano Ronaldo.

El 'Bicho' no formó parte de la votación de los The Best FIFA Awards, algo que llama la atención, ya que él había sido el capitán de la selección de Portugal durante este último tiempo. De hecho, en el Mundial de Qatar 2022, llevó la cinta durante gran parte del torneo.

Sin embargo, en los partidos de octavos y cuartos de final, CR7 ya no fue el capitán de la selección lusa y sí lo fue Kepler Lima, más conocido como Pepe. La decisión de Fernando Santos de marginar al 'Bicho' al banquillo durante la parte más importante del torneo parece que también llevó a que la Federación Portuguesa de Fútbol decida que haya sido Pepe quien vote en los premios The Best. ¿Ninguneo o posible retiro?

Desde Portugal, no hubo ningún tipo de anuncio sobre un cambio de capitán en la selección o si CR7 tiene pensado retirarse como internacional. En tanto, sí se dio la salida de Santos para la llegada de Roberto Martínez, quien fue el entrenador que votó en nombre de la selección lusa.

¿A quién votó Pepe en los premios FIFA The Best?

Pepe tomó el lugar de Cristiano Ronaldo y no dudó en elegir a Kylian Mbappé como mejor jugador de la temporada, mientras que Luka Modric y Karim Benzema completaron su terna. A mejor arquero, optó por Thibaut Courtois por encima de Emiliano Martínez y Yassine Bounou. En cuanto a los entrenadores, el defensor de 40 años se decantó por Carlo Ancelotti, Walid Regragui y Didier Deschamps.