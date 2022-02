Ante la delicada situación geopolítica del este de Europa, FIFA se ha visto en la obligación de tomar medidas. Luego de la invasión de las tropas rusas a Ucrania, las selecciones de Polonia, Suecia y República Checa anunciaron que se negaban a jugar como visitantes ante Rusia en el repechaje a la Copa del Mundo. Ahora la organización que rige el fútbol mundial ha anunciado su decisión.

A raíz de los conflictos armados entre Rusia y Ucrania, quedaron en duda los partidos de repechaje al Mundial de Qatar 2022 de ambas selecciones, principalmente por la negativa de los equipos del Camino B de enfrentar al combinado ruso. Incluso hubo una petición de la Federación Francesa de Fútbol para excluir a Rusia de la Copa del Mundo.

Ahora, luego de días de tensión, FIFA ha anunciado su decisión sobre los partidos de repesca. En contacto con UEFA y el Comité Olímpico Internacional (COI), el organismo acordó las medidas a tomar contra la selección rusa. A pesar de las presiones, Rusia jugará el repechaje, pero bajo algunas condiciones especiales.

Medidas de la FIFA

Luego de la reunión del Comité Ejecutivo, FIFA anunció 3 medidas de cara a los partidos de repechaje que involucran a Rusia. Esto aplicará para el partido de semifinal ante Polonia y el potencial cruce por el boleto a Qatar 2022 ante el ganador del emparejamiento República Checa-Suecia.

FIFA anunció que Rusia no podrá jugar de local en esta repesca a la Copa del Mundo, por lo que se disputarán los partidos en territorio neutral y sin público. Así mismo, informaron que el equipo saldrá bajo el nombre y escudo de Federación Rusa (RFU). Además, no habrá presencia de la bandera ni el himno de Rusia en los partidos. El organismo se mantiene alerta por el conflicto armado en Ucrania y advierten que, incluso ganando los cruces de repechaje, los rusos no tienen su presencia asegurada en Qatar 2022.