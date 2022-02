La Asociación Sueca de Fútbol decidió seguir el camino de Polonia y determinó que no jugarán ante Rusia por la repesca de las Eliminatorias UEFA para Qatar 2022.

Eliminatorias: Suecia se suma a Polonia y Lewandowski para no jugar ante Rusia en el repechaje

La guerra entre Ucrania y Rusia repercute en el mundo del fútbol. Las selecciones nacionales también siguen con atención lo que ocurre en este conflicto bélico, de cara a lo que será un mes de marzo lleno de actividad con repechajes internacionales para llegar al Mundial de Qatar 2022.

Polonia dio el primer paso con un comunicado donde se informó que no jugará ante Rusia debido a la guerra con Ucrania. "Nosotros, los jugadores de la selección nacional de Polonia, junto a la Federación, hemos decidido que por la agresión de Rusia a Ucrania, no tenemos intención de jugar el partido de play off contra Rusia", comunicaron. "Hay cosas más importantes en la vida que el fútbol". Decisión celebrada por el propio capitán Robert Lewandowski.

Suecia se une a la movida de Polonia y no jugará con Rusia el repechaje UEFA para Qatar 2022. El presidente de la Asociación Sueca de Fútbol, Karl-Erik Nilsson llamó a FIFA para que los partidos de playoffs para el repechaje UEFA sean cancelados. Sin embargo, dijeron que no jugarán contra Rusia en marzo, independientemente de lo que decida Rusia con su participación.

"La junta directiva de la Asociación Sueca de Fútbol ha decidido que la selección masculina sueca no jugará un posible partido de playoffs contra Rusia, independientemente de dónde se juegue el partido. La Junta Federal también insta a la FIFA a cancelar los partidos de play-off en marzo en los que participa Rusia.", advirtieron.

En tanto, el ministro de Deportes de Suecia, Anders Ygeman también se manifestó sobre la situación respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. "Mientras continúe la agresión rusa, quiero que la UE tome la decisión de que no participaremos en eventos rusos y excluiremos a los profesionales rusos de participar en eventos en otros países", informó el político a Tt.

Suecia debe enfrentarse en el repechaje de las Eliminatorais UEFA a República Checa. De ganar, jugaría ante el ganador de Rusia vs Polonia. Partido que corre serio riesgo ante la amenaza rusa y la resistencia de su rival