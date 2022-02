El conflicto armado entre Rusia y Ucrania tiene al mundo entero en alerta máxima y fútbol no se ha quedado en silencio. La sede de la final de la Champions, que originalmente era San Petersburgo, ha sido reasignada a París. Mientras tanto, resta por definir qué sucederá con los partidos de repechaje rumbo a Qatar 2022. Francia ha tomado una postura clara.

El rechazo de Europa a la invasión de las fuerzas armadas rusas a Ucrania ha llevado a las selecciones de Suecia, Polonia y República Checa a negarse a jugar contra Rusia en Camino B del repechaje a la Copa del Mundo. Ahora ha llegado una solicitud mucho más concreta por parte de los vigentes campeones del mundo.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët declaró ante Le Parisien este 27 de febrero y dejó clara su postura sobre la participación de Rusia en la Copa del Mundo. El máximo dirigente del fútbol francés solicitó la exclusión de la selección rusa a raíz del conflicto bélico con su país vecino.

Palabras de Le Graët

Le Graët no se cortó ante la delicada situación y planteó directamente sacar a Rusia del repechaje a Qatar 2022. "Esto es algo que aún no he discutido con otras federaciones. Me inclino por una exclusión de Rusia del próximo Mundial. Este es mi primer impulso. Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones. Pero esto va demasiado lejos".

"El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia" añadió el presidente de la FFF, haciendo énfasis en la necesidad del mundo del fútbol de condenar el conflicto armado en el este de Europa.