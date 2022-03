La espera termina y nos vamos acercando a lo que será el sorteo del Mundial de Qatar 2022. Durante los últimos días se han conocidos a los nuevos clasificados para la Copa del Mundo y cada vez falta menos para conocer a los definitivos 32 países que irán en busca de su sueño mundialista al país de Medio Oriente.

El sorteo, que se llevará a cabo el próximo viernes 1 de abril, tendrá a 29 selecciones clasificadas, mientras que los otros tres lugares corresponden a los repechajes que tendrán lugar recién en la fecha FIFA de junio. Aún así, las 32 bolillas para el sorteo estarán divididas en cuatro bombos de ocho selecciones cada una. Los grupos se irán definiendo con un representante en cada copón.

La definición de los cuatro bombos para la realización del sorteo quedarán conformados de forma definitiva el próximo 31 de marzo con la última actualización del ranking FIFA antes de este evento. De esa manera, se podrá definir en qué bombo estará cada selección que participe del sorteo para Qatar 2022. Aún así, algunos países ya saben a qué bombo irán a parar.

Así están los bombos antes del sorteo de Qatar 2022

BOMBO 1: Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal

BOMBO 2: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia y Uruguay

BOMBO 3: Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Canadá y Marruecos

BOMBO 4: Ghana, Túnez, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún, repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales), repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos) y repechaje Concacaf vs. Oceanía

¿Qué queda por definir?

Ya hay 27 selecciones clasificadas al Mundial de Qatar 2022. Este miércoles se conocerán dos más con la definición de las Eliminatorias de Concacaf donde Estados Unidos y México están encaminados para clasificar, mientras que Costa Rica lucha por arrebatar un lugar. Caso contrario deberá buscar su clasificación en el repechaje intercontinental. Precisamente, su rival quedará definido hoy con la definición de las Eliminatorias de la OFC que disputarán Nueva Zelanda e Islas Salomón.

En caso de que estadounidense y mexicanos clasifiquen, irán al bombo 2 del sorteo. En tanto, los repechajes intercontinentales (Conmebol vs AFC y Concacaf vs OFC) y el repechaje de Europa (Gales vs. el ganador de Escocia-Ucrania) quedan para el Bombo 4.