Las cámaras captaron el momento en que Ronaldo Nazario invitó a Lionel Messi a tomar un café en los Premios The Best.

Un CAFÉ entre LEYENDAS: la invitación de Ronaldo a Messi luego de The Best

La gala de los Premios The Best han juntado a varias de las grandes estrellas del fútbol mundial en la ciudad de París este lunes 27 febrero. Las cámaras captaron el icónico encuentro entre Lionel Messi, ganador al premio al mejor jugador del año, y Ronaldo Nazário.

La ceremonia de los Premios The Best ha dejado varios momentos que se han hecho virales en las redes socilales. Uno de ellos fue el saludo entre entre dos de las más grandes leyendas del fútbol, Ronaldo Nazário y Lionel Messi.

Las grandes figuras de Argentina y Brasil se cruzaron luego de la premiación en la ciudad de París. Estos intercambiaron algunas palabras luego de su cálido saludo, que fueron captadas por las cámaras presentes en el lugar.

"En el Mundial te vi cómo disfrutabas, es increíble. Me alegré un montón" fueron las palabras del Fenómeno al encontrarse con el ganador del Premio The Best. La leyenda de Barcelona, Inter, Real Madrid y AC Milan también saludó a la esposa de La Pulga, Antonela Roccuzzo.

¿Se juntarán luego de la gala?

En la conversación, se pudo entender cómo el brasileño le comentaba a Messi que permanecería algunos días en la capital francesa. Fue en ese momento que el exjugador invitó al futbolista de PSG a tomar un café. "Dale, nos vemos" respondió el argentino.