La revista France Football dio a conocer las 30 nominadas al premio Balón de Oro Femenino. El galardón a la mejor futbolista del mundo, que se entrega desde 2010, conocerá el próximo 30 de octubre, quién sucederá a la última doble ganadora Alexia Putellas.

Este miércoles, las cuentas oficiales de redes sociales de la revista francesa informaron los nombres de las candidatas al premio a la mejor jugadora de la temporada, que se conocerá en la gala del Ballon d’Or. En este evento, también se conocerán el mejor jugador masculino, los mejores arqueros (Trofeo Yashin) y los mejores jugadores jóvenes (Trofeo Kopa).

La gran ausencia en la lista de nominadas es la española Alexia Putellas, quien formó parte de la Selección de España femenina, campeona del mundo recientemente. Esto se debe a que pasó la primera parte de la última temporada lesionada por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que había sufrido en 2022.

Aitana Bonmatí, la gran favorita

No obstante, hay varias compatriotas suyas de la selección de España entre las nominadas. Por supuesto, se destaca Aitana Bonmatí, quien ganó la última Champions League con Barcelona, viene de ser la MVP del Mundial y apunta a ser la gran candidata a ganar este Balón de Oro Femenino. También están en el listado Alba Redondo, Olga Carmona, Salma Paralluelo, Patricia Guijarro y Mapi León.

Sin embargo, no está Jenni Hermoso, quien forma parte de la gran polémica que afecta al fútbol español por el escándalo con el ex presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Este miércoles también se conoció la denuncia de la futbolista de Barcelona contra el ex dirigente.

Otras candidatas a ganar el Balón de Oro, y que se encuentran entre las nominadas por France Football, son: la francesa Kadidiatou Diani, las inglesas Georgia Stanway y Mary Earps, la australiana Sam Kerr y la alemana Alexandra Popp.

Las nominadas al Balón de Oro femenino 2023

Kadidiatou Diani (PSG-Lyon/Francia)

Linda Caicedo (Real Madrid/Colombia)

Alba Redondo (Levante/España)

Rachel Daly (Aston Villa/Inglaterra)

Fridolina Rolfö (FC Barcelona/Suecia)

Olga Carmona (Real Madrid/España)

Georgia Stanway (Bayern Münich/Inglaterra)

Amanda Ilestedt (PSG-Arsenal/Suecia)

Hayley Raso (Manchester City-Real Madrid/Australia)

Sophia Smith (Portland Thorns/Estados Unidos)

Salma Paralluelo (FC Barcelona/España)

Millie Bright (Chelsea/Inglaterra)

Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai/Japón)

Lena Oberdorf (Wolfsburgo/Alemania)

Daphne Van Domselaar (Twente-Aston Villa/Países Bajos)

Sam Kerr (Chelsea/Australia)

Debinha (Kansas City Current/Brasil)

Patricia Guijarro (FC Barcelona/España)

Ewa Pajor (Wolfsburgo/Polonia)

Guro Reiten (Chelsea/Noruega)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona/España)

Alexandra Popp (Wolfsburgo/Alemania)

Yui Hasegawa (Manchester City/Japón)

Jill Roord (Wolfsburgo-Manchester City/Países Bajos)

Katie McCabe (Arsenal/Irlanda)

Wendie Renard (Lyon/Francia)

Asisat Oshoala (FC Barcelona/Nigeria)

Mary Earps (Manchester United/Inglaterra)

Mapi León (FC Barcelona/España)

Khadika Shaw (Manchester City/Jamaica)

¿Cuándo y en dónde será la ceremonia del Balón de Oro 2023?

El Balón de Oro 2023 se celebrará el próximo lunes 30 de octubre en el Teatro del Châtelet de la ciudad de París, en Francia.