Tras unas horas más que convulsas y donde el futuro de incluso la Copa del Mundo del 2030 se encontraba en juego, Luis Rubiales compareció en rueda de prensa y ante la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol. Dardos a Javier Tebas, pedido de perdón a la Casa Real y explicaciones del beso a Jenni Hermoso. Asegura que seguirá en el cargo.

El máximo dirigente del fútbol español se citó en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas para hablar sobre todos los hitos relacionados con su comportamiento en la final del mundial femenino de Oceanía. Rodeado de directivos y de incluso miembros de los cuerpos técnicos del combinado nacional masculino y femenino, Rubiales empezaba con claros mensajes para todos.

“Buenos días a toda la gente del fútbol que ha querido estar aquí acompañándonos en un momento en el que se ha generado gran expectación. Este es el órgano que me eligió y ante el que tengo que dar explicaciones. Quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo que he recibido. También a la gente que no es del fútbol. Aunque silenciados me están apoyando, yo diría que más que están en contra“, el inicio de todo.

Perdón a La Reina

Sobre lo ocurrido ante la Casa Real en Australia: “Quiero pedir perdón sin condiciones por los hechos que ocurrieron en el palco. En un momento de euforia en el que me agarré mis partes. Pero quiero mirar a Jorge Vilda. Hemos pasado por mucho en estos años. Tú has pasado lo mismo que lo que me están haciendo ahora a mí”.

“Me emocioné muchísimo, hasta el punto de perder el control, en el que en el primer momento miraste al palco y me dedicaste la victoria y te hice la señal de ‘ole tus huevos’. De nuevo tengo que pedir disculpas a la Casa Real, a la reina y a la infanta. Es un hecho poco edificante. Mi más sinceras disculpas. No me justifico”, aseguraba el presidente de la RFEF.

“Pico consentido”

“Quién vea el vídeo entenderá que ante 80.000 personas en el momento. Ante toda la gente que había allí, entre ellas mi familia. El deseo que podía tener en ese beso era el mismo que el que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio, aunque se esté vendiendo en los medios. Tanto los que venden pleitesía a Tebas o al falso feminismo. Fue un beso espontáneo, mutuo y eufórico. Y, sobre todo, consentido. Esta jugadora falló un penalti. Tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes. Tuvimos momentos cariñosísimos durante el mundial. Le dije: ‘No llores, tienes que estar orgullosa’. En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó del suelo, me cogió de las caderas. Casi nos caemos y al levantarnos, nos abrazamos y yo le dije: “Olvídate del penalti, sin ti no habríamos ganado el Mundial”. Me dijo que yo era un crack y le dije: “¿Un piquito?”. Ella lo entendió y lo vio como una anécdota. Después empiezan a estas presiones, al silencio de la jugadora y a un comunicado que no puedo entender. Aquí se está ejecutando un asesinato social, se me está acusando de matar. Como españoles tenemos que hacer un análisis de hacia dónde vamos. Ser campeona del mundo es lo más grande que hay en el fútbol. Hemos luchado mucho por eso“, asegura.

Dardos a la prensa

“No busca la verdad. ¿La libertad de prensa existe en nuestro país? Cuando hay determinada prensa que depende de determinadas cosas, se pierde la libertad. Esta campaña no responde ni a la verdad ni a la justicia. 5 años de cacería. Se me ha acusado de robar, de cobrar comisiones, de utilizar mal el dinero federativo… jamás se va a demostrar porque no he hecho esto. Nunca en mi vida se ha utilizado los fondos de la federación de forma indebida. Hemos utilizado todas las herramientas de control. Somos la federación más valorada en cuanto a gestión y transparencia”.

No dimite

“Ha llegado el momento de decir algo. ¿Creen ustedes que es motivo para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Es tan grave para que yo me vaya? ¡No voy a dimitir!…Voy a seguir luchando como me enseñaron mis padres, entrenadores, compañeros…”

Dardos a LaLiga

“Toda la gente lo comprende, aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos medios, tanto los dominados por el señor Tebas como los que rinden pleitesía al falso feminismo, una gran lacra en este país”