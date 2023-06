En la previa al partido contra Australia en el Workers Stadium de Beijing, Lionel Messi sembró el pánico en Argentina con una declaración con la que, haciendo referencia a su edad, implantó la duda respecto a su participación en la Copa del Mundo del 2026 que, a caso, se jugará por primera vez en tres sedes: Estados Unidos, Canadá y México.

“Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no voy a participar”, comentó el rosarino en una entrevista con la TV de China, a raíz del certamen global y de su estadía en Norteamérica a causa de su muy posible incorporación al Inter Miami de la Major League Soccer.

No obstante, tras el duelo amistoso frente al combinado australiano (ganó la Selección Argentina 2 a 0 con tantos de Lionel Messi y Germán Pezzella), aclaró en los micrófonos de la señal TyC Sports que, en realidad, no es una decisión tomada, sino que pretende evaluar día a día a medida que se acerca la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

‘‘Creo que lo que dije es algo normal por la edad y por el tiempo. Es difícil que se dé, pero bueno, lo importante es estar acá (por la Selección Argentina). Es muy lejos para pensar en el Mundial cuando recién venimos de uno”, expresó Messi, quien, de esta forma, sigue dejando la puerta abierta para disputar la edición 23 del certamen ecuménico.

¿Cuántas Copas del Mundo jugó Lionel Messi?

Si Lionel Messi llega a jugar el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México 2026, sumará su sexta participación en una Copa del Mundo. Debutó en Alemania 2006 y después siguió con: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (disputó la Final), Rusia 2018 y Qatar 2022 en donde fue campeón.