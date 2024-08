Pronto llegará una nueva fecha FIFA pensando en el Mundial del 2026. Las Eliminatorias se tomarán en una semana la actualidad de diversas figuras que ya miran al torneo donde Estados Unidos, México y Canadá harán de host para todo el planeta. A lo largo de las últimas horas, esta es la decisión que tomó Cristiano Ronaldo respecto a la próxima Copa del Mundo y que ya es noticia en Portugal. ¿Hará lo mismo Lionel Messi?

“No sé si me retiraré pronto, en dos o tres años…Pero probablemente me retiraré aquí en el Al Nassr…Estoy muy feliz en este club, me siento bien también en este país…Estoy feliz de jugar en Arabia Saudita y quiero continuar”, analizaba el futbolista portugués en NOW. Una declaración que iba de la mano con una serie de reflexiones alrededor de su futuro en a Seleção. CR7 dejó en claro que a corto plazo se ve jugando para el combinado con el que ya levantó la Eurocopa del 2016 y esa Nations League del 2019 en la ciudad de Porto.

Si vamos a los cálculos de tiempo, hablaríamos de un Cristiano Ronaldo que en el verano del 2026 ya superaría los 41 años. Un récord para un jugador del camp supondría todo esto y será Roberto Martínez quien tome cartas en el asunto alrededor de un futbolista tan icónico como cuestionado en el último tiempo en propias tierras portuguesas gracias a lo ocurrido en la Eurocopa de Naciones de Alemania. ¿Messi? Pues La Pulga tampoco ha terminado de cerrar la puerta a defender la corona obtenida en Qatar.

“Sólo el tiempo dirá si llego al Mundial o no. Normalmente los futbolistas no juegan Mundiales a esa edad. (39) Por eso dije que no creía que lo lograría. Parecía que me retiraría después del último Mundial pero sucedió exactamente lo contrario. Ahora quiero estar aquí más que nunca. Después de sufrir tantos años, hoy estamos disfrutando de un momento que nunca antes había vivido y quiero vivirlo al máximo”, palabras puntuales de Lionel Andrés en ESPN al ser consultado por el tema. Más pronto que tarde el tiempo dirá si ambos cracks, apenas uno o ninguno pisa Norteamérica 2026.

La de momento última imagen de Messi y CR7 en un mismo césped: IMAGO

En caso de decir presente para defender la corona, Messi tendría ‘apenas’ 39 años en plena edición de dicha Copa del Mundo. Primero habrá que cerrar la clasificación vía Eliminatorias y defender otras coronas como la Finalissima ante España, pero en medio de las declaraciones de CR7 más de uno se ilusiona con un último duelo entre ambos por el verano del 2026.

¿Cristiano Ronaldo como DT?

“Es muy difícil pensar que algún día seré entrenador…En mi mente no me planteo ser entrenador de ningún equipo de fútbol. Ni siquiera pienso en ello…Probablemente veo mi futuro haciendo cosas fuera del fútbol”, más extractos de la entrevista de CR7 en NOW para analizar el presente de una carrera que como ocurre con Messi, llega a momentos de reflexion de cara al futuro.

¿Cuántos goles tienen Messi y CR7 con su selección?

Hablamos de los máximos anotadores en la historia del mundo de las naciones. Messi acumula hasta la fecha un total de 109 tantos en 187 partidos con una selección Albiceleste donde ha ganado dos Copas América, los JJOO del 2008, la Finalissima ante Italia y por supuesto Qatar 2022. ¿CR7? Líder total en este sentido gracias a sus 130 goles en 212 partidos con la Seleção.