El cafetero será baja para los amistosos ante Chile de fin de año en la Selección Colombia. 5 jugadores podrían reemplazar a Luis Díaz.

Freiburg, Magdeburg, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid y Mainz. Solamente cuando hablamos del Bayern de Múnich estos eran los partidos que se perderá Luis Díaz tras su lesión frente al Arsenal. Salvo giro de 180° en un jugador, tampoco podrá ser parte de los últimos amistosos de la Selección Colombia antes de que termine 2026. Néstor Lorenzo tiene hasta 5 opciones para reemplazarle ante los australes.

“Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal el miércoles por la noche. Así lo han revelado los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro. El delantero de 29 años será, por lo tanto, baja por el momento”, fue el parte médico publicado por el Bayern tras la lesión muscular del colombiano en la UEFA Champions League.

Jorge Carrascal es el primer nombre que aparece cuando pensamos en opciones para Néstor Lorenzo. El futbolista del Flamengo vive un gran presente y necesita opciones para recuperar su imagen en la selección colombiana. La más reciente eliminación de las semifinales de la Copa Libertadores ni mucho menos empaña su buen rendimiento con el gigante del fútbol brasileño.

Jaminton Campaz es otra alternativa, seguramente la más parecida al estilo de juego que Luis Díaz puede aportarle a la selección colombiana si es que pudiera ser llamado por Néstor Lorenzo. Ya tuvo minutos con el seleccionador argentino durante la última edición de la Copa del Mundo. Su fallo frente a Suiza es otro motivo para buscar recuperarle en cuanto a confianza se refiere.

Jhon Durán, otra chance para Lorenzo de cara a reemplazar a Luis Díaz: GETTY

Kevin Serna es otro de los nombres que podrían colarse en la convocatoria de Lorenzo. También está la posibilidad de volver a llamar a un Óscar Perea que en el América de México sigue llamando a la puerta de la selección. Fue uno de los pocos jugadores que no tuvo minutos durante los 3 amistosos de la última ventana de selecciones. Por último, pero no menos importante, surge la posibilidad de volver a contar con Jhon Durán en un combinado cafetero donde no es llamado desde el partido frente a Perú en Eliminatorias y donde habría estallado su mala relación con Néstor Lorenzo. Estos son los primeros 5 nombres que podrían ser llamados por el argentino para la última ventana de selecciones de un 2026 del que Luis Díaz se ha despedido.

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Luis Díaz con Colombia, aplazado hasta marzo 2027

Ese será el momento donde Colombia volverá a disputar partidos oficiales. Todavía no se conocen los rivales que tendrá el equipo cafetero durante la primera ventana de selecciones del año que viene. Recordemos que más pronto que tarde se conocerá tanto el fixture como el sistema de eliminatoria rumbo al Mundial del año 2030. Podría ser el retorno de Lucho siempre y cuando el Guajiro se encuentre habilitado médicamente.

Con la lesión sufrida frente al Arsenal, Luis Díaz cerró 2026 en cuanto a la Selección Colombia se refiere. Todo ello con el balance de 9 partidos del extremo por izquierda del Bayern de Múnich, donde alcanzó a sumar dos goles y dos asistencias. Veremos quién es el elegido por Néstor Lorenzo para reemplazarlo en los amistosos frente a Chile que se disputarán en Cali y Santiago de Chile.

Datos claves

Luis Díaz sufrió rotura fibrilar con Bayern de Múnich y causará baja.

sufrió rotura fibrilar con y causará baja. Néstor Lorenzo analiza 5 reemplazos para Luis Díaz en la Selección Colombia.

analiza 5 reemplazos para en la Selección Colombia. Luis Díaz estará fuera de las canchas con Colombia hasta marzo de 2027.