El seleccionador de Colombia fue claro alrededor de nombres como Durán. Las puertas a un retorno del 9 están más que abiertas.

La Selección Colombia se prepara para enfrentar a Chile en los últimos amistosos del 2026. Un año marcado por la palabra regeneración y de un cambio en cuanto al equipo nacional que incluirá diferentes nombres de cara al próximo ciclo mundialista. Néstor Lorenzo se refirió a lo largo de las últimas horas a la posibilidad de volver a contar con nombres como Jhon Jáder Durán.

El delantero del Benfica no hizo parte de la doble convocatoria para los encuentros frente a Chile. Los rumores de una supuesta pelea con Néstor Lorenzo han marcado buena parte de su presente cuando hablamos de la selección desde hace varios meses. Las puertas no están ni mucho menos cerradas y en caso de ganárselo con goles en Portugal, tendrá una nueva oportunidad con los cafeteros.

“Ninguno está fuera de los que estuvieron en el Mundial y de los que no estuvieron en el Mundial. O sea, ahí en la lista siempre están bloqueados de pronto Jhon Córdoba, Jhon Jáder Durán, todos los que no están, Kevin Viveros mismo”, palabras del entrenador argentino a lo largo de las últimas horas. Colombia enfrentará a Chile en la ciudad de Cali para empezar a marcar el final del 2026.

Recordemos que Durán no participa de la selección cafetera desde el encuentro frente a Perú por eliminatorias. En aquel entonces explotó una supuesta polémica donde se hablaba de una pelea entre el jugador del Benfica y el entrenador Néstor Lorenzo. El propio seleccionador argentino lo ha negado en todas las oportunidades donde se le ha consultado por el tema. Veremos si para marzo del año 2027 Jhon Jáder puede volver a decir presente.

Durán podrá volver con Colombia bajo el mando de Lorenzo: GETTY

“No puedo creer que haya tanta mala leche, tanta mala voluntad y tanta maldad de inventar cosas absolutamente inexistentes. No pasó absolutamente nada, el grupo está bien, está fuerte”, respondía con firmeza en su día Néstor Lorenzo alrededor de los supuestos rumores de una pelea con el futbolista. Colombia se prepara para cerrar 2026 frente a Chile.

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