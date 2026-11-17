El delantero del Sporting se sinceró sobre sus dardos a los detractores que tiene en la Selección Colombia. Suárez no niega la presión.

Colombia cerrará su 2026 frente a Chile dentro de algunas horas. A la espera de lo que ocurre en territorio austral, son noticias las declaraciones de Luis Javier Suárez para pedir perdón por sus dardos después del primer encuentro en la ciudad de Cali. El delantero del Sporting de Lisboa lamenta sus declaraciones y dardos contra los detractores que tiene en la selección cafetera.

“Creo que aquí se nos exige, obviamente, por la dificultad que es llevar la camisa. Muchos dicen que nos pesa, que muchas cosas, que somos paquetes, que todo eso… Pero me gustaría ver a mucha gente dentro del campo de juego y a ver si son capaces de hacer eso”, fueron las palabras de Luis Javier Suárez después de la victoria por la mínima frente a Chile. El revuelo general alrededor de estas declaraciones ya tiene pedido de perdón por parte del delantero.

Suárez lamentó sus declaraciones y entiende la frustración general que entiende alrededor del rendimiento de los centrodelanteros del equipo de Néstor Lorenzo: “Quiero hacer mención al otro día donde después del partido hice una declaración desafortunada, aún estaba caliente del partido. La gente que se sintió ofendida o molesta por mi respuesta, le pido disculpas, soy un hombre y pongo la cara, me equivoque y asumo las consecuencias para pedirle disculpas a todo el pueblo colombiano que se sintió ofendida”.

“En mi posición tenemos referentes como el Tigre, que son ejemplo para nosotros, quiero seguir ese ejemplo, quiero trabajar mucho para revertir esta situación de tres partidos sin marcar. Me queda trabajar y esperemos que se abra el arco aquí en la Selección como en mi equipo”, finalizaba en rueda de prensa el delantero del Sporting de Lisboa. Oportunidad de oro ante Chile para redimirse.

Suárez lamenta sus dardos a quienes le critican en la Selección: GETTY

Hablamos seguramente del próximo 9 que tendrá Colombia a lo largo de la siguiente década. No solamente por su positivo presente en el Sporting de Lisboa, sino igualmente por unos números con el combinado nacional que ni mucho menos son tan negativos como parecen. Luis Javier Suárez acumula hasta la fecha 6 gritos sagrados en 20 partidos con el conjunto cafetero. Para Néstor Lorenzo se trata de una de las fichas más importantes en ataque junto con la figura de Luis Díaz.

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Lorenzo espera resultados en dos o tres años

El argentino no negó que Colombia se encuentra en un proceso de transición. Pidió paz y calma a la hora de pretender conseguir los resultados que tuvo el equipo durante las últimas ventanas de selecciones. Los primeros grandes resultados deberían llegar a finales del año 2028 o a inicios del 2029.

“Se inicia este recambio generacional que es necesario y que le apunta a dos o tres años, para tener jugadores con la experiencia suficiente para llegar al A Copa América de buena manera y antes en las Eliminatoria Sudamericanas”, reflexiones de Néstor Lorenzo alrededor del momento de su equipo y del proceso que se avecina en un combinado que espera poder llegar al Mundial 2030 en su mejor momento.

Datos claves

Luis Javier Suárez pidió disculpas públicas a la afición tras el duelo ante Chile en Cali.

pidió disculpas públicas a la afición tras el duelo ante en Cali. Luis Javier Suárez acumula 6 goles en 20 partidos disputados con la Selección Colombia .

acumula en disputados con la . Néstor Lorenzo proyecta los resultados del recambio generacional de Colombia entre 2028 y 2029.