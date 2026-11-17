La Selección Colombia nuevamente no jugó bien y esta vez el resultado no lo pudo salvar, el equipo colombiano terminó empatando contra Chile 0 a 0. Por lo cual, Lorenzo salió a rueda de prensa a aclarar qué fue lo que pasó para no ganar este partido.

En rueda de prensa, Néstor Lorenzo volvió a tocar el tema sobre la poca regularidad que están teniendo algunos de sus jugadores y el protagonismo en sus clubes: “Una cosa es el proceso de la Selección y lo que busca su entrenador y otra el proceso que tienen los jugadores. El momento que toque la competencia“, empezó Lorenzo.

Con esto el DT “culpa” a que, lamentablemente, algunos jugadores no están en el mejor momento y en el nivel que la Selección está teniendo ahora. “Yo saco muchas conclusiones de lo que veo. Hay muchas cosas para sacar conclusiones, buenas y no tan buenas”, sentenció el entrenador.

Lorenzo también apuntó al momento de recambio que vive su equipo. “Nosotros tenemos jugadores con mucho futuro, pero que no son titulares indiscutidos en sus clubes. Estamos conversando con ellos, para que se hagan más protagonistas y más importantes en sus clubes”, terminó el DT.

Colombia ahora entrará en un “descanso” de cara a la temporada 2027 donde se espera que las sensaciones del equipo puedan mejorar y el equipo nacional también vuelva a ese nivel pre Mundial que lo llevó a la final de la Copa América 2024.

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¿Contra quién puede volver a jugar Colombia?

La Selección Colombia tiene que volver a jugar en marzo, pero se espera que nuevamente en estos partidos se enfrente a equipos de CONMEBOL o de CONCACAF.

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