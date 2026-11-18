El empate frente a Chile cierra en 2026 con puntos tan altos como bajos en la Selección Colombia. Estos son los números en 14 partidos.

Chile y Colombia no se sacaron diferencias en el último amistoso del equipo de Néstor Lorenzo en esta Fecha FIFA. Supuso el partido número 14 de un equipo cafetero que vivió en 2026 un año lleno de puntos altos como bajos. Todo ello en medio de un recambio generacional que deja un total de 11 debutantes a la espera de lo que ocurra en marzo del 2027, donde se jugará la siguiente fecha FIFA.

Colombia cierra su 2026 con un total de 14 partidos: nueve de carácter amistoso y cinco durante la última edición de la Copa del Mundo disputada en Norteamérica. El equipo de Lorenzo acumula a lo largo de todos estos encuentros 7 victorias, cuatro empates y 3 derrotas. El sinsabor de la eliminación en los octavos de final del gran torneo de selecciones de la FIFA es seguramente el punto más bajo en este recorrido.

Los cafeteros marcaron un total de 16 goles a lo largo de esos 14 encuentros. Su labor defensiva les hizo recibir apenas 9. Únicamente Uzbekistán durante la última edición de la Copa del Mundo pudo marcarle a un combinado que igualó con España en cuanto a las mejores defensas del torneo se refiere. El recambio generacional llega con nombres que ya hacen parte de la nueva nómina de Lorenzo.

Nelson Deossa, Juan David Arizala, Daniel Mosquera, Aldair Quintana, Kevin Andrade, Matías Orozco, Daniel Arcila, Camilo Mena, Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez y Camilo Durán. Todos estos nombres han debutado bajo el manto del entrenador argentino a lo largo de estos 11 meses del año. Colombia volverá a la actividad en marzo del año 2027.

Lorenzo hizo debutar a 11 jugadores en todo 2026: GETTY

Un momento donde el primer rival del equipo nacional sería Brasil. Son las informaciones que se manejan en este momento por medios como Caracol o RCN. Colombia se desplazaría nuevamente hacia los Estados Unidos de Norteamérica sobre inicios del año 2027. Puede haber otro rival sudamericano teniendo en cuenta cómo la Nations League todavía no ha terminado su vigente edición.

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Todos los resultados de la Selección Colombia en 2026

Croacia 2 – 1 Colombia (Amistoso)

(Amistoso) Colombia 1 – 3 Francia (Amistoso)

1 – 3 Francia (Amistoso) Colombia 3 – 1 Costa Rica (Amistoso)

3 – 1 Costa Rica (Amistoso) Colombia 2 – 0 Jordania (Amistoso)

2 – 0 Jordania (Amistoso) Uzbekistán 1 – 3 Colombia (Mundial – Fase de Grupos)

(Mundial – Fase de Grupos) Colombia 1 – 0 RD Congo (Mundial – Fase de Grupos)

1 – 0 RD Congo (Mundial – Fase de Grupos) Colombia 0 – 0 Portugal (Mundial – Fase de Grupos)

0 – 0 Portugal (Mundial – Fase de Grupos) Colombia 1 – 0 Ghana (Mundial – Dieciseisavos de final)

1 – 0 Ghana (Mundial – Dieciseisavos de final) Suiza 0 – 0 (4-3 pen.) Colombia (Mundial – Octavos de final)

(Mundial – Octavos de final) México 1 – 1 Colombia (Amistoso)

(Amistoso) Colombia 0 – 1 Paraguay (Amistoso)

0 – 1 Paraguay (Amistoso) Colombia 2 – 0 Perú (Amistoso)

2 – 0 Perú (Amistoso) Colombia 1 – 0 Chile (Amistoso)

1 – 0 Chile (Amistoso) Chile 0 – 0 Colombia (Amistoso) — Empate

Datos claves